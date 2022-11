Na brand in paardenstal ontdekt politie drugslab (VIDEO)

Connect on Linked in

Bij het blussen van een brand in een paardenstal in Baarle-Nassau heeft de politie een drugslab ontdekt. De brand brak rond 00.00 uit in de nacht van maandag op dinsdag aan de Veldbraak.

(beeld Jeroen Stuve)

Paarden

De paarden die in de stal stonden werden op tijd in veiligheid gebracht. Nadat de brand geblust was is de politie samen met de brandweer begonnen met een onderzoek naar de oorzaak van de brand. Op dat moment werd sporen van een vermoedelijk drugslab vastgesteld. De eigenaar van de stal is daarop aangehouden.

Experts deden onderzoek naar het vrijkomen van gevaarlijke stoffen.

Onder druk

Boeren en houders van paardenstallen staan soms onder druk van criminelen om ruimte ter beschikking te stellen voor de inrichting van een drugslab. Maandag diende bij het gerechtshof Den Bosch de zaak van een mangehouder (66) die zegt na bedreigingen te zijn gezwicht. ‘Ze bedreigden mijn kinderen. Als ik niet meewerkte, zouden ze mijn dochters iets aandoen dat ze in hun leven nooit meer zouden vergeten’, schrijft het Brabants Dagblad. De man uit het Brabantse Heesch werd in 2020 aangesproken door onbekenden.

Hij was in hoger beroep gegaan tegen een celstraf van anderhalf jaar, waarvan een half jaar voorwaardelijk, die de rechtbank hem afgelopen april oplegde.

Hij verklaarde dat hij 1500 euro per week voor de opslag van groeihormonen zou krijgen. In plaats daarvan kwam er een reactieketel voor de productie van benzylmethylketon te staan. Die stof is nodig bij de productie van amfetamine op een andere locatie.