Na klauterpartij ontsnapte moordenaar nog steeds zoek

De Amerikaanse politie is al een paar dagen op zoek naar een gevaarlijke gevangene, die op acrobatische manier uit zijn inrichting bij Philadelphia wist te ontsnappen. De man was tot levenslang veroordeeld voor het vermoorden van zijn ex, voor de ogen van zijn dochtertje.

door Joost van der Wegen

Klimmen

Op beelden die zijn gemaakt in de gevangenis is te zien hoe de man tussen twee muren van een buitenruimte van de gevangenis naar boven weet te klimmen. Hij is inmiddels al zeven dagen op de vlucht. Hij is al meerdere keren gespot op camera’s in de bosrijke omgeving. In mei zou een andere gevangene al op deze manier zijn ontsnapt. Sindsdien is er prikkeldraad aangebracht.

Moord

De Braziliaanse Danelo Cavalcante (34) ontsnapte uit de gevangenis van Chester county. Hij is veroordeeld voor de moord op zijn ex-vriendin, voor de ogen van zijn kinderen, in 2021.

Hij viel haar met twee messen aan. De 33-jarige Deborah Brandao kon haar 7-jarige dochter nog vragen om hulp te halen. Zij wist de buren te bereiken, die 911 belden. Maar dat was tevergeefs. De moeder stierf in het ziekenhuis, aan de gevolgen van 12 steekwonden.

De ontsnapte Cavalcante zou in 2017 ook iemand om het leven hebben gebracht in Brazilië. Daarvan zou zijn vriendin geweten hebben.

Hij werd in de VS vorige maand tot levenslang veroordeeld.

Er staat een beloning van 10.000 euro uit voor de tip die leidt tot de aanhouding van de gevangene.