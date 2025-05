23 mei 2025

Na procesafspraken tot 8 jaar cel en 635.000 euro ontneming voor drugslabs

De rechtbank in Den Bosch heeft vrijdag een 43-jarige man en een 52-jarige man veroordeeld tot gevangenisstraffen van respectievelijk acht jaar en zes jaar en acht maanden voor hun leidinggevende rol in een criminele drugsorganisatie. Een 33-jarige man krijgt vijf jaar cel voor zijn aandeel. Dit is conform procesafspraken met het Openbaar Ministerie.