Naast Bredase broers nog drie Nederlanders opgepakt in onderzoek naar grootschalige cocaïnehandel

(Beeld uit archief)



Het onderzoek in België werd opgestart na een controle van een auto op 6 juli 2024 bij Brussel. De Federale Wegpolitie Vlaams-Brabant vond bij die controle 22 kilo cocaïne. De drugs bleken in Deurne (Antwerpen) te zijn ingeladen.

Uit onderzoek van een drugsteam van de lokale recherche van PZ Antwerpen kwamen verschillende verdachten en voertuigen in beeld die een rol zouden spelen bij het transport van drugs, maar ook bij uithalingen van drugs in de haven van Antwerpen.

Gekraakte chats

Parallel aan dit onderzoek loopt er ook een onderzoek in Nederland dat werd opgestart op basis van onderschepte berichten uit Sky ECC en EncroChat. In dat onderzoek gaat het om cocaïnehandel en handel in vuurwapens, munitie en explosieven. Twee Bredase broers zouden zich daarmee bezighouden en zouden verschillende uithalers hebben aangestuurd. Eén van de verdachten pendelde regelmatig tussen Nederland en Antwerpen.

Kaai 614

Op 20 en 21 november 2024 werden bij twee verschillende pogingen tot uithaling aan kaai 614 in Antwerpen in totaal zes verdachten op heterdaad betrapt. Het betrof vijf Nederlanders en een Belg, die op zoek waren naar een lading van 50 kilo cocaïne verstopt in een container afkomstig uit Zuid-Amerika.

Invallen

In het Belgisch onderzoek werden één Belg van 24 en drie Nederlanders van 19, 28 en 30 gearresteerd. In Antwerpen werd een 29-jarige Nederlandse opdrachtgever opgepakt. Tegelijkertijd vonden in Nederland vier huiszoekingen plaats, onder andere in Sliedrecht, waar een tweede hoofdverdachte werd opgepakt; de 33-jarige broer van de 29-jarige man. Bij deze huiszoekingen werden dure goederen, contant geld, telefoons en digitale gegevensdragers in beslag genomen.

De 33-jarige man uit Prinsenbeek is vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris. Die heeft besloten zijn voorarrest met zeker twee weken te verlengen.

De 29-jarige Nederlander verschijnt maandag voor de raadkamer in Antwerpen. Het gerechtelijk onderzoek wordt voortgezet, aldus het parket.