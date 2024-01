Nacht vol explosies in regio Rotterdam

Connect on Linked in

In de regio Rotterdam hebben zondagavond en -nacht vijf explosies plaatsgevonden bij woningen. Deze veroorzaakten schade, niemand raakte gewond. In Den Haag was er een explosie bij een avondwinkel.

Vlaardingen

De eerste ontploffing vond zondagavond rond 23.00 plaats bij een woning aan de Gouvernestraat in Rotterdam. Rond 00.55 veroorzaakte een explosie bij een woning aan de Koekoekstraat in Vlaardingen voor schade. Vermoedelijk is er zwaar vuurwerk gebruikt. Onderzocht wordt of er een verband is met de reeks explosies bij de Vlaardingse loodgieter.

Rond 02.30 was er een explosie bij een woning aan het Stockholmpad in Rotterdam waarbij een raam vernield werd. Ook het raam van de buren sneuvelde. Ook in de Kruiningenstraat in Rotterdam was het raak. Daar was om 03.10 een aanslag bij de voordeur van het pand. De voordeur is zwartgeblakerd en een raam is kapot.

Opnieuw doelwit

Opvallend is dat voor de tweede keer kort na elkaar een explosie plaatsvond bij een woning aan de Buffelstraat in Rotterdam. Zaterdagavond rond 22.30 was daar een explosie, zondagnacht rond 04.25 was het opnieuw raak. Het pand was al gesloten en dichtgetimmerd na de eerste aanslag. De ontploffing van vannacht veroorzaakte schroeiplekken tegen de metalen platen waarmee het pand is dichtgetimmerd. Voor de eerste aanslag werden al een 21-jarige man en een 14-jarige jongen uit Ridderkerk aangehouden.

Op de Nieuw-Vossemeerweg in Rotterdam is zondagnacht een auto uitgebrand, twee andere auto’s raakten zwaar beschadigd.

Avondwinkel

Bij een avondwinkel aan de Hogewal in Den Haag was zondagnacht ook een explosie. Hierbij is een flinke ravage ontstaan, ook bij de naastgelegen winkels.

De politie doet onderzoek naar alle incidenten. Er zijn geen gewonden gevallen. Ook zijn er nog geen verdachten aangehouden.