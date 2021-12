Nachtelijke explosie blaast deur uit gevel

Connect on Linked in

Bij een woning in Amsterdam is vannacht een explosief afgegaan. Een bewoner is met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht. De politie is op zoek naar de daders.

Uit de gevel

Het explosief ontplofte vannacht in de Marianellastraat in Amsterdam-Osdorp. Door de explosie werd de deur uit de gevel geblazen. Ook ontstond er brand in de keuken. Bij meerdere huizen sprongen de ruiten.

Een aantal bewoners voelde zich gedwongen hun huis te verlaten. Sommigen moesten door ambulancepersoneel worden onderzocht.

Meerdere getuigen verklaren dat ze na de knal een auto zagen wegrijden. Naar die auto is de politie op zoek.

Explosie

Wat de achtergronden zijn bij dit incident, is nog niet duidelijk, meldt de Amsterdamse nieuwswebsite AT5.

Op 24 november was er ook al een nachtelijke explosie bij een woning aan het Oeverpad, zo’n drie kilometer verderop. Ook die ontploffing veroorzaakte veel schade aan de woning.