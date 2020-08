Nachtmerrie door Europese overlevering van Nederland naar Spanje

Connect on Linked in

Een jonge Brit wacht in Spanje op een berechting voor cocaïnesmokkel nadat een Nederlandse rechter toestemming gaf voor zijn overlevering naar Spanje. Het bewijs is flinterdun maar de Spaanse onderzoeksrechter wil hem voorlopig niet op vrije voeten stellen.

Azoren

Zijn Spaanse advocaat zegt dat het nog wel 2,5 jaar kan duren voordat het proces inhoudelijk begint.

Thomas Charles is verdachte in een onderzoek naar een transport van 497 kilo cocaïne die was geladen in verborgen ruimtes op een zeiljacht, dat in juli 2019 in Portugese wateren bij de Azoren werd onderschept. In het onderzoek werkten Spaanse, Portugese, Estse en ook de Nederlandse politie samen. De bedoeling was dat de drugs in Spanje zouden worden gelost.

De hoofdverdachten woonden in Nederland en in Spanje. Het jacht stond op naam van een Nederlands bedrijf van één van de hoofdverdachten geregistreerd. Eigenaar van het jacht was de Est Mikk T., die een huis had in Almere. Ook de Nederlander Casper van Z. is één van de hoofdverdachten. In totaal werden twee Nederlanders, de Brit Thomas Charles en twee anderen aangehouden.

Teruggekeerd

Thomas Charles had als bemanningslid gevaren op het jacht. Hij was op 12 april 2019 vanuit Zuid-Amerika naar zijn woonboot in Amsterdam teruggekeerd. Uit het onderzoek blijkt dat de Imagine daarna in mei van Rio de Janeiro naar Itajaí is gevaren, waar waarschijnlijk de drugs aan boord is gebracht. Het onderzoek was al in 2018 in de Spaanse plaats Orihuela (Alicante) begonnen. Sommige verdachten woonden daar in de omgeving. Charles werd in Amsterdam gearresteerd nadat de politie 's ochtends vroeg een inval deed in zijn woonboot.

Niet betrokken

De Spaanse rechter had in 2019 een Europees Aanhoudingsbevel uit doen gaan voor de arrestatie van Charles. De Amsterdamse rechtbank keek na de arrestatie of overlevering was toegestaan. In de vergaande justitiële Europese samenwerking is afgesproken dat er in geval van een Europees Aanhoudingsbevel nauwelijks onderzoek naar het dossier plaatsvindt. De rechtbank vertrouwt er dan min of meer op dat het Spaanse dossier juist is.

Ingeval van Charles is het bewijs in dat dossier afwezig, zegt zijn Spaanse advocaat. Charles was niet betrokken bij de voorbereiding van het transport, hij was niet bij het laden van de drugs en niet op het schip toen de drugs daar aan boord waren. Mikk T. en de Nederlander Casper van Z. hebben verklaard dat Charles niet betrokken was bij de cocaïne, hoewel ze niet hebben willen zeggen wie de eigenaar was.

Videoverbinding

In Nederland was Charles in 2019 na negen dagen na betaling van een borgtocht op vrije voeten gesteld. Maar deze zomer werd hij opnieuw aangehouden en na de beslissing van de uitleveringskamer op 24 juli naar Spanje overgebracht.

Zijn advocaat zegt ervan overtuigd te zijn dat Charles uiteindelijk zal worden vrijgesproken omdat hij onschuldig is. Hij zegt ook dat de voorlopige hechtenis in strijd is met de grondregels van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens.

De advocaat heeft geprobeerd Charles in Nederland via een videoverbinding door de Spaanse onderzoeksrechter te laten horen. Zij ging daarmee niet akkoord. De advocaat: ‘mijn cliënt heeft vanaf de eerste minuut voldaan aan wat hem gevraagd werd. Hij is voor de politie verschenen op de keren dat het hem is opgelegd. Hij heeft volledig meegewerkt.’

In Nederland zijn vrienden van Charles een inzamelingsactie gestart om de advocaatkosten te kunnen betalen.