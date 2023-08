Narco-tanks: Mexicaanse criminele organisaties pimpen SUV’s tot pantserwagens (VIDEO)

Connect on Linked in

In Mexico voeren criminele organisaties de bewapeningswedloop verder op door steeds meer gebruik te maken van bepantserde SUV’s en pick-up trucks. Populaire modellen met voldoende motorvermogen worden uitgerust met rammen, vier centimeters dikke stalen platen, en torentjes om machinegeweren af te vuren. Onder meer het Jalisco-kartel (CJNG) zet dit soort deze voertuigen in voor vuurgevechten met de politie. Andere organisaties, zoals het Golfkartel gebruiken de gepantserde vrachtwagens om rivalen te bevechten.

Monsters

In Mexico worden de voertuigen “monstruos” (monsters) of “rinocerontes” (neushorens) en “narcotanques” (genoemd). De criminelen vinden het leuk om de buitenkant op te leuken met initialen of opmerkelijke camouflagepatronen, waardoor ze soms moeilijk te onderscheiden zijn van officiële militaire voertuigen.

Ook het interieur is opvallend: grotere modellen bevatten voorstoelen met een cockpitachtige reeks knoppen en lampjes. Er zijn ook metalen stoelen waar schutters met hun geweren door gaten kunnen leunen en bovenin in het midden een luik dat lijkt op dat van een tank.

Afgelegen locaties

In uitgestrekte Mexico is het voor de criminele organisatie van belang op afgelegen locaties confrontaties met rivalen of militairen aan te kunnen gaan, en niet te hoeven vluchten. Er moet snel en ter plaatse dodelijk geweld kunnen worden toegepast omdat de strijd doorgaans gaat om de controle van afgelegen wegen. De Mexicaanse regering probeert door inzet van het leger, mariniers of speciale eenheden controle in het landelijke gebieden te handhaven of te heroveren.

Door bepantsering kunnen criminele zich goed meten in die strijd. Vuurkracht en wapensystemen is geen probleem. Een voortdurende stroom van legale en illegale wapens uit de Verenigde Staten voorziet hen daarin.

Bazooka’s

Door in en op de monstruos wapens te gebruiken die door staal kunnen dringen, zoals .50 machinegeweren en raketwerpers, kunnen de criminele zich goed meten met militairen. De zwaar bepantserde varianten zijn immuun zijn voor alles behalve voor bepaalde raketwerpers die in bezit zijn van de Mexicaanse strijdkrachten. Die zijn ertoe overgegaan soldaten uit te rusten met systemen die bepantsering kunnen doorboren en op de schouder kunnen worden gedragen, zoals bazooka’s.

Nadeel van de inzet van de zware trucks is dat ze langzaam zijn en dus in stedelijke omgeving, waar de autoriteiten snel massaal kunnen toeschieten, niet geschikt.

De indrukwekkende auto’s zijn ook van belang als pr-instrument om de bevolking in het landelijk gebied te intimideren, zodat die uit angst zo min mogelijk meewerkt met de autoriteiten of met rivalen.

Lobo

Monstertrucks worden vaak gemaakt van populaire voertuigen zoals de Ford Lobo (het equivalent van de Ford F-150 in de Verenigde Staten) of de Ford Raptor. Maar bendes gebruiken ook sportieve terreinwagens voor gezinnen zoals de Chevrolet Tahoe.

Op het bepantseren van een voertuig zonder toestemming staat in Mexico maximaal 15 jaar gevangenisstraf.

Enige tijd geleden bracht het CJNG een propaganda-video naar buiten waar de narcotanks ook te zien waren: