Narco-tunnel op de grens tussen Mexico en Verenigde Staten ontdekt (VIDEO)

Connect on Linked in

Op de grens tussen Mexico en de Verenigde Staten is vorige week een tunnel ontdekt waarmee drugs naar de VS werd gesmokkeld. Het was een geventileerde passage van ongeveer 260 meter lang. De muren waren versterkt en voorzien van bedrading voor elektriciteit en verlichting. De tunnel liep van een onbewoond huis in Tijuana, op enkele tientallen meters van het hekwerk van de grens, naar een bedrijventerrein in Otay Mesa in de VS.

Loods

De tunnel eindigde in een loods, op 800 meter van de grote grensovergang tussen San Diego en Tijuana. Volgens de Amerikaanse autoriteiten is de tunnel gebruikt voor de smokkel van cocaïne, crystal meth en heroïne. In dit gebied zijn de omstandigheden in de niet al te rotsachtige maar toch stevige kleibodem zeer geschikt voor het bouwen van tunnels. Bovendien geeft de bebouwing in zowel Tijuana als Otay Mesa veel gelegenheid om de in- en uitgangen van tunnels te camoufleren.

Diep

De opening in de Verenigde Staten was een gat in een betonnen vloer van een loods. De tunnel had een diameter van 1,2 meter en lag zeer diep. De Verenigde Staten hebben in dit deel van de grens ondergrondse gewapende barrières aangelegd die tunnels boren moeilijker maakt. Door zeer diep te graven kon deze tunnel die barrières ontwijken.

Agenten in Mexico en de VS namen 799 kilo cocaïne, 75 kilo meth en 1,6 kilo heroïne in beslag en arresteerden zes mensen.

Marihuana

Autoriteiten hebben sinds 2006 ongeveer 15 geavanceerde tunnels gevonden aan de grens van Californië met Mexico. Daarnaast zijn er vele slecht gegraven tunnels ontdekt, die door de Amerikanen ook wel “gopher holes” worden genoemd, naar een knaagdier. De eerste tunnels dateren uit het begin van de jaren negentig. Toen werden die voornamelijk gebruikt om marihuana te smokkelen. Destijds was marihuana nog de meest winstgevende smokkelwaar voor de Mexicaanse drugskartels. Inmiddels wordt marihuana veelal in de VS zelf geteeld, omdat dit in veel staten legaal is.