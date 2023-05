Witwasnetwerk smokkelde 104 miljoen pond van Londen naar Dubai

De Britse National Crime Agency heeft een netwerk van criminele geldkoeriers ontmanteld dat ruim 104 miljoen pond (ruim 118 miljoen euro) heeft witgewassen door het geld vanuit Engeland naar Dubai te smokkelen. Het geld werd gesmokkeld tijdens 83 afzonderlijke vliegreizen tussen november 2019 en oktober 2020, onder toezicht van leider Abdulla Alfalasi (47), die in juli 2022 ruim negen jaar gevangenisstraf kreeg.

Elf koeriers zijn inmiddels veroordeeld, na de schuldigverklaringen van zaterdag in het proces tegen drie Britse vrouwen van 26, 27, 44 en een 55-jarige man. De koeriers, die voor elke reis ongeveer 3.000 pond (3.400 euro) kregen en business class vlogen, communiceerden in een WhatsApp-groep onder de naam ‘Sunshine and lollipops’.

Het netwerk verzamelde geld van criminele groepen in het Verenigd Koninkrijk, afkomstig uit drugshandel, en bracht het voornamelijk naar gehuurde appartementen in het centrum van Londen. Het geld werd vervolgens vacuüm verpakt en gescheiden in koffers die elk ongeveer 500.000 pond konden bevatten, met een gewicht van ongeveer 40 kilo.

Ze werden besproeid met koffie of luchtverfrissers om te voorkomen dat ze door speurhonden van de Border Force zouden worden gevonden.

De geldkoeriers smokkelden het geld in wisselende bedragen tijdens afzonderlijke vluchten van Londen naar Dubai. Zo zou één koerier tussen augustus en september 2020 drie keer van Heathrow naar Dubai zijn gereisd en 18 koffers hebben ingecheckt met in totaal 6,8 miljoen pond. Een andere koerier reisde twee keer dezelfde route in juli en augustus van dat jaar en checkte zeven koffers in met daarin 3,4 miljoen pond. Weer een ander maakte tussen juli en september 2020 drie reizen en nam 15 koffers mee met daarin ongeveer 6 miljoen pond.

