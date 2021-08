”Ndrangheta manipuleerde contracten over mondkapjes’

Connect on Linked in

De Italiaanse politie zegt dat er maandag negen mensen zijn gearresteerd die ervan worden verdacht contracten met volksgezondheidsorganisaties te hebben gemanipuleerd. De verdachten behoren tot een clan van de Zuid-Italiaanse ‘Ndrangheta-maffia.

Verduisterd

De financiële politie in Reggio Calabria zegt dat de verdachten tijdens de pandemie ook maskers en andere beschermende uitrusting van artsen en verpleegsters hebben gestolen of verduisterd. De provinciale gezondheidsautoriteit staat onder leiding van speciale anti-maffia commissarissen. Toch is dat bestuursorgaan ook nu weer door de maffia geïnfiltreerd.

Lucratieve contracten zouden zijn gegund aan bedrijven die banden hebben met de maffia. Ook zouden er valse facturen zijn ingediend en zijn er beschuldigingen over afpersing en andere fraudes.

Onder de maat

Eén van de verdachten is de financieel directeur van de gezondheidsautoriteit en een ander is een regionaal raadslid wiens verkiezingscampagne naar verluidt werd gefinancierd door enkele verdachten, aldus de politie. Er is ter waarde van 12 miljoen euro in beslag genomen.

In het afgelopen decennium is de gezondheidsautoriteit al tweemaal ontbonden wegens banden met de ‘Ndrangheta.

Calabrië is de streek waar de ‘Ndrangheta wortelt. Al jarenlang tobt de plaatselijke gezondheidszorg met infiltratie door het misdaadsyndicaat. Tegelijk presteert het gezondheidssysteem er onder de maat. Ziekenhuizen opereren zonder voldoende personeel, apparatuur en andere basisvoorzieningen.