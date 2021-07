‘Nederland is een paradijs voor narcogeld’

Connect on Linked in

De Italiaan Roberto Saviano is onder andere schrijver van de bestseller Gomorra. In de NRC trekt hij van leer tegen de Nederlandse staat: ‘De mocro-maffia is van een onbenullige straatdealorganisatie veranderd in een financiële holding, doordat Nederland een paradijs is voor narcogeld.’

Volgens Saviano is Nederland een van de misdadigste landen van de wereld. Dat komt voornamelijk vanwege het feit dat Nederland een belastingparadijs is en er daardoor op grote schaal kan worden witgewassen. Criminelen hebben in Nederland een toegangsmogelijkheid tot witwassen zoals nergens anders in Europa, aldus de schrijver/journalist die jarenlang geleden al moest onderduiken omdat de Italiaanse Camorra een prijs op zijn hoofd had gezet.

Hieronder enkele opvallende citaten uit het opiniestuk van Saviano.

Taghi

‘De mocro-maffia is een oppermachtige organisatie actief in België en Nederland, met een etnische, Marokkaanse basisstructuur, maar ook met leden uit Congo, Suriname, de Balkan en Nederland. (…) ‘

‘Nu is (Ridouan) Taghi voor de publieke opinie, wellicht voor menige lezer, maar een van de vele criminelen, ‘immigranten’, die buiten het beschaafde Nederlandse leven staan. Immigranten die op straat dealen en elkaar onderling afmaken: mis. (…)’

‘Dat is het slechtste antwoord waar jullie altijd mee komen: het zijn de Marokkanen, het zijn de Italianen, het zijn de Russen, het zijn de Serviërs. Het zijn de zo nuttige, maar ook zo gevaarlijke immigranten, waar het aan ligt.

De immigranten erbuiten houden zal de misdaad op afstand houden. Maar zo ligt het niet. Deze werelden, die jullie vaak van de hand wijzen als extern, buitenlands, vormen enkel het operatieve segment van een confederatie van volledig Nederlandse belangen.’

Peter R. de Vries

‘Peter R. de Vries is niet simpelweg vermoord door de Angels of Death – zoals de bende van topman Taghi zichzelf noemt. Het pistool is hem op de slaap gezet door heel het Nederlandse systeem, een crimineel systeem dat door De Vries werd bestreden. Een systeem dat niet vatbaar is voor verandering, en een regering die zich hier niet verantwoordelijk voor voelt is een medeplichtige regering. Hoe, dierbaar, vrij Nederland, heb je zo zonder verzet en tegenstand het rottende hart van Europa kunnen worden?’

Lees hier het hele stuk van Robert Saviano.

(Foto Wikipedia)