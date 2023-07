‘Nederland werkt aan douaneverdrag met Ecuador voor bestrijding cocaïnehandel’

Connect on Linked in

Dit najaar stuurt de Nederlandse douane een delegatie naar Ecuador om over de operationele details van samenwerking tussen de Douane daar en in Nederland te praten. Dat meldt Nieuwsuur in een reportage over de cocaïnestroom die uit dat land naar Nederland en België komt.

Samenwerken

In Brazilië, Curaçao en Panama zitten al mensen van de Nederlandse douane. Binnenkort gaat er ook iemand naar Suriname.

De Douane wil veel beter gaan samenwerken met diensten in Latijns-Amerika. De Nederlandse douane wil uiteindelijk in heel Latijns-Amerika een netwerk van mensen hebben waar nauw mee kan worden samengewerkt.

Douaneverdrag

In de havens van Rotterdam en Vlissingen is halverwege dit jaar al evenveel cocaïne onderschept als in heel 2022. Ecuador voert de lijst van herkomstlanden aan.

Een douaneverdrag met Ecuador gaat de uitwisseling van meer informatie mogelijk maken. Het is de bedoeling dat er in de toekomst snel informatie kan worden uitgewisseld over routes, terminals, rederijen en containers. Daarvoor is is nu nog geen juridische basis.

De Nederlandse douane wil ook graag meer weten over hoe de terminals in de grote havenstad Guayaquil werken en hoe de havenbedrijven daar werken.