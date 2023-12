Nederlander (20) aangehouden op Duitse snelweg met coke in kofferbak

Connect on Linked in

Op de federale snelweg A3 in Rees (vlakbij de Nederlandse grens bij Dinxperlo) is zondagavond een 20-jarige Nederlander aangehouden die in zijn auto 620 gram cocaïne vervoerde. De man is voor verdere behandeling naar het federale politiebureau van Kleef gebracht.

Het grensoverschrijdende politieteam Kleef/Zevenaar controleerde om 20.55 een bestuurder van een Renault Megane, die verklaarde dat hij uit Rotterdam kwam en op weg was naar Dortmund om zijn familie te bezoeken. De man was zichtbaar zenuwachtig.

Kofferbak

Bij de daaropvolgende inspectie in de kofferbak werd 620 gram cocaïne aangetroffen en in beslag genomen in de reservewielbak. De straatwaarde van de drugs bedraagt ​​volgens de Duitse politie 45.000 euro.

Essen

De verdachte is voor verdere behandeling naar het federale politiebureau van Kleef gebracht. Het douaneonderzoeksbureau van Essen heeft het verdere onderzoek overgenomen.

Het grensoverschrijdende politieteam Kleef/Zevenaar is een binationaal netwerk van verschillende politie-autoriteiten, bestaande uit agenten van de Nederlandse Nationale Politie Oost-Nederland, de Koninklijke Marechaussee Zevenaar, de districtspolitie van Kleef en de Federale Politie-inspectie van Kleef.