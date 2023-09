Nederlander (20) doodgestoken bij massale vechtpartij voor Antwerpse discotheek

Connect on Linked in

Bij een steekpartij voor discotheek Ikon aan het Straatsburgdok in Antwerpen is zaterdagnacht een 20-jarige Nederlander overleden. Dat gebeurde tijdens een vechtpartij die rond 05.00 plaatsvond. Een andere Nederlander raakte zwaargewond. Er zijn zeven mannen opgepakt voor verhoor.

Op beelden die rondgaan is een grote vechtpartij te zien die buiten de discotheek plaatsvindt. Een 20-jarige Nederlander werd met een mes gestoken tijdens de vechtpartij en overleed later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. Het andere slachtoffer is een 25-jarige Nederlander. Hij raakte zwaargewond, maar is buiten levensgevaar.

Er zijn zeven mannen opgepakt voor verhoor, waaronder de 25-jarige Nederlander die gewond raakte.

De politie had grote moeite om de opgehitste menigte in bedwang te houden zodat de hulpdiensten hun werk konden doen.