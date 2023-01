Nederlander (20) in Duitsland vast voor heroïne- en cocaïnesmokkel

Print This Post

De federale politie heeft dinsdagmiddag op de rijksweg A3 bij de Duitse rustplaats Kranekamp een 20-jarige Nederlander aangehouden die in het bezit was van bijna anderhalve kilo heroïne en 54,5 gram cocaïne. De man zit vast op het politiebureau in Kleef.

Nerveus

Agenten controleerden dinsdag om 12.50 een in Nederland geregistreerde Toyota op de rijksweg A3 bij de rustplaats Kranekamp. Gevraagd naar waar hij heen reisde maakte de Nederlander een zenuwachtige indruk en vertelde auto’s te willen kopen in Duitsland. Hij wist echter geen informatie geven over de bestemming en kon ook geen betaalmiddel tonen.

Boodschappentas

Bij de daaropvolgende doorzoeking van zijn auto werden zes pakketten met daarin 1360,9 gram heroïne, 54,5 gram cocaïne en 1151,1 gram paracetamol aangetroffen in een boodschappentas bij de passagierszijde. De Nederlander werd daarop aangehouden en overgebracht naar het politiebureau in Kleef.

Het douane-onderzoeksbureau Essen heeft het verdere onderzoek overgenomen. De Nederlander is op bevel van de rechtbank in hechtenis genomen. De straatwaarde van de drugs bedraagt ​​volgens de Bundespolizei circa 66.840 euro.