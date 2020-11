Connect on Linked in

De Belgische politie heeft zaterdagmiddag een 20-jarige Nederlander opgepakt op de snelweg richting Luik met ruim 2 kilo heroïne in zijn auto. Het Openbaar Ministerie in Luik wil de Nederlander in de cel houden.

De man werd bij Wezet (Visé), vlak over de grens bij Eijsden, door de Belgische politie aan de kant gezet. Daar bleek dat hij ruim twee kilo heroïne in zijn auto had. De man verklaarde dat hij 500 euro kreeg om de harddrugs naar Luik te brengen. Wie hem betaalde, is onduidelijk.