Nederlander (21) die vader en vriend doodstak in Italië opgepakt na klopjacht

De Italiaanse politie heeft de 21-jarige Nederlander Sacha C. opgepakt die wordt verdacht van de dubbele moord op zijn vader en een familievriend in Montaldo di Mondovì (Cuneo). De politie hield een klopjacht op de voortvluchtige twintiger die woensdag zijn vader en een vriend zou hebben doodgestoken.

C. werd aangetroffen in een nabijgelegen bosgebied in het noorden van Italië. De politie hield met onder meer militairen en helikopters een klopjacht op de verdachte.

Ruzie

De Chinees-Nederlandse Sacha C. zou woensdag na een ruzie zijn 65-jarige vader hebben doodgestoken. Dat gebeurde in de woning van de familievriend in het dorpje Montaldo di Mondovì, ongeveer 100 kilometer ten zuiden van Turijn. Toen de Nederlandse familievriend tussenbeide wilde komen, werd hij ook neergestoken. Hij raakte zwaargewond en overleed later aan zijn verwondingen in het ziekenhuis.

Klopjacht

Nadat C. op de vlucht sloeg, hield de politie een klopjacht op hem waarbij ook zijn foto en signalement werd verspreid. Daarin stond dat hij als ‘extreem gevaarlijk’ werd beschouwd.

De aanleiding voor de ruzie is onduidelijk. Volgens Italiaanse media zou C. aan psychiatrische stoornissen leidden en werd hij bij zijn arrestatie in verwarde toestand aangetroffen.