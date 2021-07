Nederlander (27) overleden na zware mishandeling door landgenoten op Mallorca

Print This Post

De 27-jarige Nederlander die door een groep Nederlanders tussen de 18 en 20 jaar op Mallorca zwaar werd mishandeld, is aan zijn verwondingen overleden. Dat melden verschillende Spaanse media en wordt bevestigd door de lokale politie. Het slachtoffer lag in kritieke toestand op de intensive care. Het incident gebeurde woensdag in de badplaats Playa de Palma.

Nachtclub uitgezet

De Spaanse politie heeft op Mallorca een 18-jarige Nederlandse verdachte opgepakt, acht andere verdachten vertrokken vroegtijdig naar Nederland. De krant Ultima Hora schrijft zaterdag dat de 18-jarige verdachte bij een groep van negen Nederlanders hoort die voor problemen zorgde op het Spaanse eiland. Ze werden door portiers rond 02.20 een nachtclub uitgezet nadat ze binnen al ruzie kregen met bezoekers. Buiten zochten ze vervolgens ruzie met landgenoten. Daarbij vielen vijf gewonden.

Een jonge man en de 27-jarige man, die in kritieke toestand in het ziekenhuis lag, werden knock-out geslagen. Die laatste zou, terwijl hij al op de grond lag, tegen zijn hoofd zijn getrapt en een hersenbeschadiging hebben opgelopen. De 27-jarige Nederlander is inmiddels aan zijn verwondingen overleden.

Arrestatiebevel

De jonge verdachten tussen de 18 en 20 jaar sloegen na het incident op de vlucht en boekten een dag voor hun eigenlijke vertrek een eerdere vlucht naar huis. Een 18-jarige man werd wel opgepakt. Hij moest op het eiland blijven om de sleutels van hun appartement in te leveren. Volgens Ultima Hora gaat de Spaanse politie een arrestatiebevel uitvaardigen voor de andere verdachten.