Nederlander (30) aangehouden na vondst twee drugslabs in België

In de Antwerpse Kempen zijn deze week binnen ongeveer twaalf uur twee actieve drugslabs ontdekt. Een van de ontdekkingen gebeurde na een anonieme tip via meldpunt drugsplantageontdekt.be. Er zijn vier verdachten aangehouden, waaronder een 30-jarige Nederlander op verdenking van aanmaak van verdovende middelen of psychotrope stoffen in vereniging. Dat meldt het parket Antwerpen donderdag.

Loods

De Federale Gerechtelijke Politie (FGP) Antwerpen en Lokale Politie Neteland vielen dinsdagavond rond 19.45 binnen in een loods aan de Bankloopstraat in Sint-Jozef-Olen, vlakbij de Nederlandse grens. In de loods werd een actief drugslab ontdekt. Vier verdachten van 30, 34, 44 en 58 jaar werden ter plaatse gearresteerd. Van de vier zit alleen de 30-jarige Nederlander nog vast. Hij is aangehouden door de onderzoeksrechter op verdenking van aanmaak van verdovende middelen of psychotrope stoffen in vereniging.

Indringende lucht

Na een anonieme tip werd woensdagmiddag ook een drugslab ontdekt in een loods ter hoogte van de Sluiskensweg in Meer, ook vlakbij de Nederlandse grens. De melder rook een penetrante geur en zag verdachte bewegingen rond de loods. PZ (politiezone) Noorderkempen startte een onderzoek en ging over tot een huiszoeking. Bij de inval werd een synthetisch drugslab aangetroffen. Daarbij werden geen mensen gearresteerd.

Ontmanteling

Gespecialiseerde diensten, zoals Clan Lab Response Unit (CRU), brandweer en Adviseur Gevaarlijke Stoffen (AGS) kwamen ter plaatse om de situaties te beveiligen en om ervoor te zorgen dat de drugslabs op een veilige manier verder konden worden ontmanteld.

De Federale Gerechtelijke Politie doet onderzoek naar beide drugslabs.

22 meldingen succesvol

Sinds de lancering van het meldpunt drugsplantageontdekt.be in december 2021 kwamen er in totaal 453 meldingen van verdachte situaties binnen. Van dat totaal aantal meldingen hebben er na onderzoek door de politie 22 meldingen geleid tot de ontdekking van een drugslab, wietplantage of drugsdumping.