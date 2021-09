Nederlander (31) opgepakt voor plofkraak in Duitsland, flat ontruimd

De politie heeft donderdagnacht rond 05.30 in Venlo een 31-jarige Amsterdammer aangehouden vanwege betrokkenheid bij een plofkraak in Duitsland dezelfde nacht. Een auto die bij de plofkraak is gebruikt en werd achtergelaten op de Gebroeders Wienerstraat, is door de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) onderzocht op mogelijk explosief materiaal. Uit voorzorg is de omgeving afgezet en zijn een deel van een flat en enkele woningen ontruimd.

Twee verdachten voortvluchtig

De plofkraak vond donderdagnacht iets voor 04.00 uur plaats op een geldautomaat van Sparkasse in Lünen-Süd, in de buurt van Dortmund (regio Noordrijn-Westfalen). Na een zoekactie in Duitsland werd het betrokken voertuig middels een gps-tracker in Venlo aangetroffen. In de omgeving kon even later een 31-jarige verdachte worden aangehouden die voldeed aan het opgegeven signalement. De politie is nog op zoek naar twee andere verdachten die zich in de auto begaven.

Ontruimd

De EOD onderzoekt het voertuig op mogelijk explosief materiaal. Het gebied is uit voorzorg afgezet en een flat en een tiental andere woningen zijn ontruimd. Ongeveer 65 bewoners zijn elders opgevangen.

Bij de geldautomaat vonden experts nog een achtergebleven explosief, dat op een veilige locatie tot ontploffing is gebracht.

De politie zegt op zoek te zijn naar getuigen en camerabeelden.