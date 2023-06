Nederlander (33) die nog ruim 2 jaar moet zitten aangehouden op schip

Print This Post

De Rotterdamse Zeehavenpolitie en het Fugitive Active Search Team (FASTNL) hebben donderdag op een binnenvaartschip in de Rotterdamse haven een 33-jarige Nederlander aangehouden die vorig jaar tot drie jaar celstraf is veroordeeld. De man moet nog 820 dagen gevangenisstraf uitzitten in verband met zijn veroordeling voor overtreding van de Opiumwet.

Op basis van verkregen informatie bestond bij de opsporingsdiensten het vermoeden dat de man werkzaam was op het binnenvaartschip in de Rotterdamse haven. Na controle bleek dit het geval te zijn waarop hij door teamleden van FASTNL is aangehouden.