Nederlander (35) opgepakt voor dubbele moordpoging in Duitsland

De politie Noord-Holland heeft in de Zaanstreek een 35-jarige Nederlander aangehouden die wordt verdacht van een dubbele moordpoging op een 52-jarige man en zijn 21-jarige dochter in het Duitse Hückelhoven, bij Mönchengladbach. De twee gezinsleden raakten levensgevaarlijk gewond toen ze in november 2020 in een auto werden neergeschoten bij een overval.

Nederlands kenteken

Volgens getuigen overvielen drie mannen het 52-jarige slachtoffer in een auto met Nederlands kenteken. Toen zijn dochter de man te hulp schoot, werden ze beschoten en liepen beide slachtoffers levensbedreigende verwondingen op. In het ziekenhuis bleek dat ze buiten levensgevaar waren.

Veel geld

Bij de overval werd door de daders een grote som geld buitgemaakt, waarna ze met hun auto tegen een andere auto crashten en daarna te voet op de vlucht sloegen.

Waar het geld vandaan kwam en hoe de daders wisten dat het slachtoffer zoveel contant geld bij zich had, is niet bekend. Het vermoeden bestaat dat er sprake is van een conflict in het drugsmilieu.

Arrestatieteam

Na onderzoek van de Nederlandse en Duitse politie en het Openbaar Ministerie in Mönchengladbach, is de 35-jarige Nederlander afgelopen week in de Zaanstreek door een arrestatieteam opgepakt. Ook politieagenten uit Aken waren daarbij aanwezig.

Een woordvoerster van de politie in Aken wil geen verdere details geven, ook omdat de mededaders nog op vrije voeten zijn. Het onderzoek naar de zaak wordt voortgezet.