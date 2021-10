Nederlander (45) moet ruim half miljoen terugbetalen aan Engelse staat

Connect on Linked in

Een 45-jarige Nederlander moet bijna 560.000 euro terugbetalen aan de Engelse staat nadat de man het geldbedrag in een koffer probeerde te smokkelen bij de Kanaaltunnel. De National Crime Agency (NCA) heeft donderdag een verbeurdverklaring verkregen na de smokkelpoging. Het gaat volgens de NCA om de Nederlander Harm S. die in Andorra woont. De autoriteiten vermoeden dat het geld afkomstig is uit de ‘georganiseerde misdaad in Ierland’.

‘Zakenreis naar Dublin’

Harm S. werd op 25 februari 2019 bij de Kanaaltunnel tegengehouden door grensagenten toen hij op het punt stond op een Eurotunnel-trein te stappen. De verdachte zei dat hij op een zakenreis was geweest naar Dublin en zijn ouders in Nederland zou gaan bezoeken voordat hij zou terugkeren naar Andorra.

S. verklaarde in de medische industrie te werken en zei dat hij de voorzitter was van een organisatie die stralingsapparatuur voor de behandeling van kanker verkocht. Toen hem werd gevraagd hoeveel geld hij bij zich had, zei hij ‘misschien 5.000’, voordat hij zijn laptoptas opende die geen contant geld bevatte.

Geldhonden

De Nederlander stuurde de grensagenten uiteindelijk naar een koffer en zei dat er 400.000 tot 500.000 euro in zat. Hij verklaarde dat het zijn spaargeld was en dat hij kon bewijzen waar het geld vandaan kwam. Het geld zat verstopt in twee grote hitteverzegelde plastic tassen, die vermoedelijk de aandacht van geldhonden moesten vermijden.

Eén tas bevatte drie kartonnen dozen gevuld met 20 euro bankbiljetten en de andere bevatte twee kartonnen dozen met 50 euro biljetten. Er zat in totaal 559.705 euro in de koffer.

Civiele procedure

Omdat de man niet kon bewijzen waar het geld precies vandaan kwam, startte de NCA een civiele procedure naar witwassen, wat er donderdag toe leidde dat de rechtbank in de Engelse stad Maidstone het bedrag verbeurd heeft verklaard.