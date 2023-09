Nederlander (49) aangehouden met twaalf blokken cocaïne in auto

Connect on Linked in

Het Grensoverschrijdend Politieteam van de Koninklijke Marechaussee in Venlo en Bundespolizei Nordrhein-Westfalen heeft zaterdag op de rijksweg A40 bij het knooppunt Niederdorf een 49-jarige Nederlander aangehouden die 13,75 kilo cocaïne vervoerde.

Verborgen ruimte

De man werd zaterdagmiddag gecontroleerd tijdens een gezamenlijke patrouille. Bij de doorzoeking in de VW Jetta van de 49-jarige bestuurder werden oneffenheden ontdekt in de achterbank, wat volgens de politie duidde op een verborgen ruimte die was geïnstalleerd.

Twaalf blokken

In de verborgen ruimte werden twaalf blokken cocaïne aangetroffen van in totaal 13,5 kilo.

De Nederlander werd vervolgens aangehouden op verdenking van drugssmokkel en voor verdere afhandeling naar het federale politiebureau in Kempen gebracht.

Samen met de in beslag genomen drugs is hij daarna overgedragen aan de agenten van het douaneonderzoeksbureau Essen voor verder onderzoek. Tegen de verdachte is door de rechtbank Geldern een arrestatiebevel uitgevaardigd, aldus de Bundespolizei woensdag in een persbericht.