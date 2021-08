Nederlander (50) in Alicante opgepakt voor cocaïnesmokkel in Duitsland

Print This Post

De Spaanse politie heeft bij een hotel in het centrum van Alicante een 50-jarige Nederlander opgepakt die door de Duitse autoriteiten werd gezocht voor een drugstransport van bijna vier kilo cocaïne vanuit Nederland naar Italië. Tegen de man was sinds januari 2020 een Europees arrestatiebevel uitgevaardigd.

Hoogzuivere cocaïne

De Nederlander werd gelokaliseerd door een patrouille van de burgerveiligheidsbrigade van de Spaanse Nationale Politie toen hij het hotel in Alicante verliet. Hij wordt verdacht van het opdracht geven voor een transport van bijna vier kilo hoogzuivere cocaïne vanuit Nederland naar Italië, in een voertuig dat bij Feucht in Duitsland werd gecontroleerd.

Verstopt in bumper



De Nederland zou 5000 euro hebben betaald om de partij coke in een speciaal vervaardigd compartiment in de bumper van het voertuig te vervoeren. Als de verdachte voor het cocaïnetransport in Duitsland wordt veroordeeld, kan hij maximaal 15 jaar celstraf krijgen.