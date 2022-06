Nederlander (50) in Duitsland vast voor postpakketten met drugs

Connect on Linked in

Een 50-jarige Nederlander is in Duitsland aangehouden voor drugshandel. De man werd op 8 juni op heterdaad betrapt toen hij in Kranenburg, net over de grens bij Groesbeek, ongeveer 60 enveloppen met drugs tegelijk in een brievenbus probeerde te stoppen. Dat schrijft de Duitse krant NRZ zaterdag.

Volgens de Duitse politie heeft de man de pakketten met drugs in zijn auto vanuit Nederland naar Duitsland gesmokkeld. De rechter in Kleef heeft bepaald dat de Nederlander voorlopig vast blijft zitten.

1.000 postpakketten

De douane en politie in Essen heeft binnen zes weken ruim 50 kilo amfetamine in 1.000 postpakketten in Kranenburg in beslag genomen. In de pakjes van 5 gram werden ook heroïne, cocaïne, xtc en marihuana gevonden. De zendingen werden eerder in Kranenburg in verschillende brievenbussen gedeponeerd.

Identiek

De zendingen die er allemaal hetzelfde uitzagen en de nabijheid van de Nederlandse grens, deed de Duitse recherche vermoeden dat de pakketten uit Nederland kwamen. Op 8 juni werd de 50-jarige Nederlander op heterdaad betrapt toen hij ongeveer 60 postpakketten met drugs in een brievenbus in Kranenburg wilde deponeren.