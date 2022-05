Nederlander (50) tijdens voetbalfinale doodgestoken bij Spaanse bar

Connect on Linked in

Een 50-jarige Nederlander is woensdagnacht doodgestoken voor een bar in de populaire badplaats Torremolinos aan de Spaanse Costa del Sol. Hij keek naar de finale van de Conference League tussen AS Roma en Feyenoord. Dat melden Spaanse media.

Het incident vond plaats bij de Heineken Corner, een bar in de wijk La Carihuela. Aangezien het etablissement wordt gerund door Nederlanders en Feyenoord speelde, zat de bar vol met voornamelijk Nederlandse klanten.

Ruzie

Volgens de kroeguitbater begon een 57-jarige man, een vaste klant van de zaak, net na middernacht obscene opmerkingen te maken tegen enkele jonge meisjes. Een van de Nederlandse klanten, de inmiddels overleden Cees V., sprak de man aan op zijn gedrag.

Machete

Er ontstond een handgemeen, waarna de beledigde vaste klant werd verzocht de zaak te verlaten. Het werd rustiger en ongeveer 20 minuten later ging Cees V. de bar uit om te roken. Daar zag hij dat de man met wie hij zojuist ruzie had aan de overkant van de weg stond met een machete in zijn hand.

Er brak opnieuw een gevecht uit, waarbij Cees V. in zijn buik werd gestoken. Hij slaagde er nog in om terug naar de bar te strompelen, maar zakte al snel in elkaar. Toen de ambulance arriveerde was hij al overleden.

Gevlucht

De dader sloeg op de vlucht en werd achtervolgd door de bareigenaar en een van zijn familieleden. Agenten van de Nationale Politie waren snel ter plaatse en benaderden hem. Daarop liet hij zijn kapmes vallen en probeerde opnieuw te vluchten, maar hij werd opgepakt door de politie.

De machete is in beslag genomen en de 57-jarige man zit vast op het politiebureau van Torremolinos, van waaruit hij binnenkort voor de rechter zal worden gebracht.

Frequente bezoeker

Buurtbewoners zeggen dat het Nederlandse slachtoffer een frequente bezoeker was uit Benidorm. ‘Vroeger ging hij elke week. Hij speelde veel biljart’, aldus de omwonenden.

Er is een onderzoek gaande door de Spaanse Nationale Politie, die beveiligingscamera’s in de omgeving heeft opgevraagd om de omstandigheden rond de dood van het slachtoffer vast te stellen.