Nederlander (63) vast in Duitsland voor cocaïnesmokkel in verborgen ruimte

Een 63-jarige Nederlander is vrijdagmiddag op de Duitse snelweg bij Schüttorf (deelstaat Nedersaksen) aangehouden voor de smokkel van 1,7 kilo cocaïne over de Duits-Nederlandse grens. De drugs werden ontdekt met behulp van een drugsspeurhond en een video-endoscoop, gespecialiseerd in verborgen ruimtes in auto’s.

Een patrouille van de federale Duitse politie controleerde rond 15.30 op de Autobahn 30 de auto van de Nederlander bij het stadje Schüttorf, vlakbij de Nederlandse grens bij Oldenzaal.

Speurhond

Omdat de agenten twijfelden aan de reisintenties van de man, bleek uit een snelle test dat er drugssporen in het voertuig aanwezig waren. Door middel van een speurhond en een video-endoscoop werden twee zakken met in totaal ongeveer 1,7 kilo cocaïne in een verborgen ruimte aangetroffen.

Essen

De Nederlander werd vervolgens aangehouden op verdenking van drugssmokkel en samen met de in beslag genomen drugs overgedragen aan de agenten van het douaneonderzoeksbureau Essen voor verder onderzoek.

De in beslag genomen drugs hebben volgens de Duitse politie een straatwaarde van zo’n 130.000 euro. De man is zaterdag op verzoek van het parket van Osnabrück voorgeleid aan de rechtbank van Lingen. De 63-jarige zit voorlopig vast.