Nederlander (65) in rolstoel opgepakt met 9 kilo coke op Surinaams vliegveld

Connect on Linked in

Op het vliegveld Johan Adolf Pengel in Suriname is woensdag een 65-jarige Nederlander aangehouden met ruim 9 kilo cocaïne in zijn koffer. Verdachte Ronald M. verplaatste zich volgens Waterkant in een rolstoel en werd al eerder voor drugssmokkel op dezelfde luchthaven opgepakt.

De in Nederland woonachtige M. stond op het punt om vanaf Suriname een vlucht te nemen naar Schiphol toen hij tijdens de douanecontrole gesnapt werd met 9.480 gram cocaïne in zijn reiskoffer. De drugs zaten verstopt in enkele dozen poedermelk en agar agar (plantaardige gelatine), zo meldt de Surinaamse politie.

Bij de voorgeleiding zou Ronald M. hebben verklaard dat hij een pakket voor iemand moest ophalen in Suriname. Hij zit vast en de Surinaamse politie zet het onderzoek voort.