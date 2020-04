Nederlander bij 700 kilo cocaïne in Antwerpen

Connect on Linked in

Tijdens een inval in een loods in Deurne (B) heeft de Federale Gerechtelijke Politie van Antwerpen maandag vier mannen opgepakt in een cocaïne-onderzoek. De verdachten zijn een 63-jarige Nederlander en drie Albanezen van 30,30 en 31 jaar.

(beeld uit archief)

Volgens het Antwerpse parket is er in de loods meer dan 700 kilo cocaïne gevonden. De inval vond plaats in de Tweemontstraat in Deurne.

Het parket Antwerpen heeft de vier verdachten dinsdag voorgeleid bij de onderzoeksrechter die de vier in bewaring heeft gezet.