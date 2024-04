Nederlander bij Duits-Nederlandse grens aangehouden met ruim 1 kilo coke en 4 kilo xtc

Connect on Linked in

De Duitse federale politie heeft zondagmiddag een 32-jarige Nederlandse drugskoerier gearresteerd op de Autobahn 30, die in zijn auto ongeveer 1,2 kilo cocaïne en 4 kilo xtc-tabletten had verstopt. De man zit in voorlopige hechtenis.

Angstzweet

De Nederlander was rond 12.20 vanuit Nederland met een auto op de Autobahn 30 Duitsland binnengekomen. Zijn auto werd door de grensbewaking bij de afrit Bad Bentheim door een patrouille van de federale politie tegengehouden en gecontroleerd. Toen de federale politie hem vroeg naar verboden voorwerpen of drugs, ontkende de bestuurder, maar hij leek zichtbaar nerveus. ‘Het spreekwoordelijke angstzweet stond op zijn voorhoofd’, aldus een perswoordvoerder van de federale politie-inspectie in Bad Bentheim.

Drugstest

In de jas van de 32-jarige vonden de agenten vervolgens een amfetaminepil. Een snelle drugstest die op hem werd uitgevoerd, was ook positief. Een zogenaamde “drugsveegtest” detecteerde ook resten van cocaïne in de auto, waarna agenten het voertuig verder controleerden. In de auto werd een verborgen ruimte gevonden, met daarin ongeveer 1,2 kilo cocaïne en twee plastic zakken met in totaal ongeveer 4 kilo xtc-pillen. Daarnaast had de man ruim 1.000 euro in contanten bij zich.

Essen

De man is daarop gearresteerd en samen met de in beslag genomen drugs overgedragen aan de douane-opsporingsdienst van Essen voor verder onderzoek. De Duitse politie schat de straatwaarde van de drugs op ongeveer 125.000 euro.

Arrestatiebevel

De drugssmokkelaar werd maandagochtend op verzoek van het parket van Osnabrück voorgeleid aan een magistraat van de rechtbank van Nordhorn. Hij vaardigde een arrestatiebevel uit tegen de Nederlander, die naar de dichtstbijzijnde penitentiaire inrichting werd gebracht.