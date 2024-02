Nederlander bij Duitse grens gesnapt met blok cocaïne

Connect on Linked in

Een 31-jarige Nederlandse man is afgelopen zondag aan de Duitse grens gearresteerd met een blok cocaïne in zijn auto. Volgens de Duitse politie werd hij in zijn auto staande gehouden op de A40, net over de Nederlandse grens bij afslag Straelen.

Nerveus

Om 09.10 controleerde de Duitse politie zijn VW Golf, die was geregistreerd in Düsseldorf. Volgens de politie was de man ‘zichtbaar nerveus’. Hij vertelde dat hij onderweg was van Venlo naar Düsseldorf.

Bij nadere inspectie troffen de agenten in een verborgen ruimte achter het dashboardkastje een geperst blok cocaïne, met een gewicht van 1,15 kilo.

Voorlopige hechtenis

De Nederlander werd gearresteerd en naar politiebureau Kempen gebracht. Een rechter heeft hem inmiddels in voorlopige hechtenis geplaatst.

In Rotterdam kost een kilo cocaïne ongeveer 23.000 euro in de groothandel.

Eenmaal versneden en op straat verkocht zou de cocaïne volgens de Duitse politie ongeveer 85.000 op kunnen brengen.