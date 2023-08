Nederlander doodgestoken bij Alicante

Connect on Linked in

Afgelopen weekend is een Nederlander doodgestoken bij een vechtpartij in een vrijstaande woning in Torrevieja, in de provincie Alicante. Volgens Spaanse media is het slachtoffer een 40-jarige Nederlandse man.

Buurman

De Guardia Civil heeft de zaak in onderzoek. Tot nu toe lijkt het erop dat er drie personen betrokken waren: naast de Nederlander een 40-jarige Britse man, en een 40-jarige Fin.

De vechtpartij gebeurde in de nacht van vrijdag op zaterdag in een woning in de wijk La Torreta.

De Guardia Civil werd gewaarschuwd door een buurman.

Bij aankomst ter plaatse was de Nederlander al overleden aan meerdere steekwonden. Ook de andere twee betrokkenen hadden verwondingen, en werden naar een ziekenhuis gebracht. De twee zijn allebei verdachte in het onderzoek.

Geld

Mogelijk was er sprake van een ruzie over geld tussen de Fin en de andere twee.

De steekpartij zou hebben plaatsgevonden in de woning van de Finse man. De Nederlander en de Brit zouden de Fin hebben opgezocht.

Maar die geruchten zijn niet door de Guardia Civil bevestigd.