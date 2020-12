Nederlander gearresteerd in Alicante

Connect on Linked in

Agenten van de Spaanse Nationale Politie hebben recent in de stad Alicante een Nederlander gearresteerd tegen wie in Nederland een Europees aanhoudingsbevel was uitgevaardigd wegens geweldsdelicten. Ook een Spanjaard die door Nederland wordt gezocht is aangehouden.

Hotel

De 32-jarige Nederlander wordt door de Nederlandse justitie gezocht voor geweldsmisdrijven en economische en financiële misdrijven. Hij werd opgepakt door wachtende agenten toen hij ’s nachts terugkeerde naar een bekend hotel in Alicante waar hij verbleef.

De arrestatie was het gevolg van een periodieke routinecontrole die de Spaanse politie houdt in hotels en andere tijdelijke verblijfplaatsen.

Schiphol

In een separate actie werd op straat in het centrum van Alicante een 45-jarige Spaanse man opgepakt die door Nederland wordt gezocht. Volgens de politie maakte hij zich uit de voeten toen hij merkte dat agenten hem wilden aanspreken. Toen de man was aangehouden en geïdentificeerd bleek dat er een Nederlands aanhoudingsbevel tegen hem liep.

De man moet nog 120 dagen celstraf uitzitten van een straf voor witwassen. In 2008 was de man gecontroleerd door de Koninklijke Marechaussee op Schiphol toen hij op het punt stond met een andere persoon een vliegtuig te nemen. Hij had ruim 60.500 euro bij zich. Hij kreeg een celstraf voor witwassen van vier maanden.

De arrestanten werden ter beschikking gesteld van de rechtbank in Madrid die is belast met de behandeling van Europese aanhoudingsbevelen.