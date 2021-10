Nederlander hoofdverdachte in Spaans onderzoek naar 2,5 ton cocaïne op zeilboot

Connect on Linked in

Een 60-jarige Nederlander is de hoofdverdachte in het onderzoek naar de zeilboot met 2.500 kilo cocaïne die 8 oktober ter hoogte van de Portugese eilandengroep de Azoren werd onderschept door de Spaanse Douane. In het dichtbij Mijas gelegen Fuengirola zijn ook twee mensen aangehouden. De Nederlander bewoonde in Mijas een luxe villa, samen met zijn vriendin. De nationaliteit van andere verdachten in het onderzoek is Zweeds, Turks-Nederlands, en Caribisch en Latijns-Amerikaans.

Spaanse media schrijven dat er ook drugshandelaren uit Galicië, aan de Spaanse noordwestkust, bij de zaak betrokken zouden zijn. De Spaanse politie denkt dat een internationaal netwerk in samenwerking in ieder geval vanaf 2019 met zeilboten cocaïne naar Spaanse kusten heeft gebracht.

Gelijktijdig met het onderscheppen van de zeilboot bij de Azoren deed de politie invallen aan de Costa del Sol. De villa van de Nederlander was uitermate goed beveiligd. Bij doorzoekingen in Fuengirola en Mijas zijn 34.600 euro contant geld, een pistool, meerdere mobiele telefoons, motor en drie luxes auto’s in beslag genomen.