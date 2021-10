Zeilboot met 2,5 ton cocaïne op weg naar Spanje onderschept (VIDEO)

Connect on Linked in

Ten noorden van de Portugese eilandengroep Azoren is een zeilboot met 2.500 kilo cocaïne onderschept. De boot was onderweg naar Spanje. Volgens de Spaanse politie is hiermee een criminele organisatie ontmanteld die zich bezighield met drugssmokkel aan de Costa del Sol en Campo de Gibraltar. Twee bemanningsleden van de boot zijn gearresteerd, evenals drie andere verdachten in de regio Malaga, waaronder de leider van de groep.

Agenten van de Spaanse politie werkten tijdens een gezamenlijke operatie met een douane-surveillanceschip van de belastingdienst en in samenwerking met onder meer de Britse NCA, OFAST Frankrijk, de DEA, DIRAN (Colombia) en de Nederlandse politie. Volgens de autoriteiten was het aan boord gaan van de zeilboot zeer gevaarlijk door de slechte weersomstandigheden.

Caribisch gebied

Het onderzoek van de Spaanse politie richtte zich eind 2019 op een criminele organisatie, gevestigd in Campo de Gibraltar en Costa del Sol, die zich toelegde op de smokkel van grote ladingen cocaïne via boten. Tijdens het onderzoek bleek dat een verdacht schip op een gegeven moment in het Caribisch gebied cocaïne zou hebben geladen en aan de terugreis naar Spanje was begonnen.

Nadat een eerdere poging in de Noord-Atlantische Oceaan moest worden uitgesteld door orkaan ‘Sam’ ging op 8 oktober een speciale eenheid van de Customs Surveillance Service ‘Petrel’ aan boord van het schip, zo’n 480 mijl ten noorden van de Azoren. Aan boord werden twee leden van de organisatie gearresteerd. Vervolgens begon de ‘Petrel’ de zeilboot te slepen en zette koers naar de haven van het Spaanse Vigo aan de Galicische kust, waar hij vrijdag aanmeerde.

Vijf arrestaties

Tijdens de inval op het schip vonden tegelijkertijd invallen plaats in woningen in Mijas en Fuengirola, waar drie leden van de criminele organisatie werden opgepakt, waaronder de leider. Bij de huiszoekingen werden 34.600 euro aan contant geld, een pistool, mobiele telefoons, een motorfiets en drie high-end voertuigen in beslag genomen, evenals verschillende documenten en administratie.