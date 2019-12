Nederlander in Cambodjaanse cel voor dealen meth

Connect on Linked in

In Cambodja is de Nederlander Harry P. (49) voor dealen van Crystal meth veroordeeld tot een jaar cel. Hij leverde volgens de rechter onder meer aan toeristen. Hij was opgepakt met ruim 3 gram Crystal meth in zijn bezit.

De man was op 25 mei al opgepakt door de politie in zijn huurhuis in Chamakamon, in de hoofdstad Phnom Penh. Op dat moment was hij meth aan het roken. Agenten vonden twee pakjes methamfetamine van 2,5 gram en een pakje cocaïne van 0,89 gram. Ook had hij een weegschaal.

De rechtbank veroordeelde de man tot twee jaar gevangenisstraf maar een jaar van de straf werd hem direct kwijtgescholden. P. verbleef op een toeristenvisum in Cambodja.