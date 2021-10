Nederlander in ‘coffeeshop’ bij Marbella opgepakt

Connect on Linked in

Een Nederlander (35) is bij Marbella gearresteerd omdat hij daar in ‘een coffeeshop’ aan het werk was, zo meldt de Spaanse Nationale Politie. Bij een doorzoeking van het pand zijn 500 gram marihuana, 200 gram hasj, joints, en snoep en gebak met THC, en 460 euro in contanten in beslag genomen.

De politie was afgegaan op een tip dat er in de woning softdrugs werden verkocht en gebruikt. Het pand was in Puerto Banús, een kustplaats bij Marbella waar ook een luxe jachthaven en dure uitgaansgelegenheden zijn.

Observatie leerde de agenten dat er regelmatig mensen in en uit liepen en binnen kennelijk softdrugs rookten. De Spaanse politie spreekt van ‘een coffeeshop’ zoals die in Nederland bekend zijn.

De politie heeft ook verschillende klanten van de shop aangehouden. Binnen werden de regels tegen covid-19, zoals dragen van mondkapjes, niet nageleefd.