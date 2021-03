Nederlander in Roemenië veroordeeld voor handel in xtc-grondstoffen (VIDEO)

Connect on Linked in

Roemenië zoekt een 59-jarige Nederlander die in hoger beroep bij verstek is veroordeeld voor betrokkenheid bij de smokkel van zeker elf ton aan precursoren (grondstoffen) voor synthetische drugs, aldus het Algemeen Dagblad. J, zijn Belgische medeverdachte Emmanuel R. (51) en drie Roemenen kregen straffen van twee tot vier jaar cel.

J. en R. werden in 2013 opgepakt maar kwamen in februari 2014 voorlopig op vrije voeten. In 2015 sprak een rechtbank hen vrij. In hoger beroep zijn ze nu toch veroordeeld. Zijn advocaat heeft aan het AD laten weten dat J. zijn straf in Nederland wil uitzitten. Volgens hem zijn daarover onderhandelingen gaande en wordt zijn cliënt daarom niet internationaal gesignaleerd met een Europees aanhoudingsbevel.

J. ontkent dat hij een criminele organisatie leidde die in precursoren handelde. Het Roemeense hof stelt dat met de precursoren van Tony J. voor 60 miljoen euro aan xtc-pillen konden worden gemaakt.

De groep had met vervalste douanedocumenten tonnen aan chemicaliën vanuit China ingevoerd: apaan, piperonal, PMK en verschillende soorten zuren. De stoffen zouden bestemd zijn voor xtc-laboratoria in Nederland, België en mogelijk ook Oostenrijk.