Nederlander in Spanje opgepakt voor 170 kilo wiet in vaten ‘vloeibaar asfalt’ (VIDEO)

De Guardia Civil heeft op een industrieterrein in het Spaanse Cijuela (Granada) een opslag- en distributiecentrum voor marihuana ontmanteld. Die wiet zou bestemd zijn voor Centraal-Europese landen. De softdrugs zaten verstopt in vaten zand waarop ‘vloeibaar asfalt’ stond vermeld. Een Nederlander en een Tsjech zijn opgepakt als verdachten van drugshandel.

De politie in Granada nam bij de operatie 170 kilo vacuümverpakte marihuana in beslag die verborgen zat in vaten ‘vloeibaar asfalt’. Ook een vrachtwagen met oplegger, computerapparatuur, mobiele telefoons en documentatie zijn in beslag genomen.

Speurhond

De opsporingsdiensten ontdekten hoe verschillende personen kleine hoeveelheden marihuana hadden opgeslagen in een magazijn op een industrieterrein in Cijuela. De Guardia Civil viel daarop de loods binnen met een antidrugshond. Twee verdachten uit Nederland en Tsjechië die pallets aan het laadden waren met de vaten ‘vloeibaar asfalt’ werden ter plaatse aangehouden. In de vaten vonden agenten de zakken voorverpakte wiet.

Derde keer

Het betreft het derde opslag- en distributiecentrum van wiet voor de buitenlandse markt dat dit jaar op een industrieterrein in Cijuela is ontmanteld. In maart werden twee verdachten gearresteerd die zich bezighielden met internationale wiethandel. Daarbij werd 88 kilo marihuana in beslag genomen, verstopt tussen blikken perziken op siroop.

De tweede actie vond in juli plaats, toen criminelen een vrachtwagen aan het laadden waren met 212 kilo marihuana verstopt tussen een lading knoflook.