Nederlander krijgt 10 jaar cel in Slowakije voor recordvangst 1,5 ton meth

Een Nederlandse man is vorige maand in Slowakije tot 10 jaar cel veroordeeld voor een recordhoeveelheid crystal meth die in mei 2020 in het land werd aangetroffen. Het Openbaar Ministerie in Slowakije had 20 jaar cel geëist. In de strafzaak werd eerder al een andere Nederlander veroordeeld, die sinds februari 2022 zijn celstraf in ons land uitzit. Dat schrijft My Nitra.

Mexicaanse meth

In mei 2020 werd op een industrieterrein in de stad Nitra, in het westen van Slowakije, een megapartij van bijna 1,5 ton methamfetamine aangetroffen uit Mexico. Ongekend in de geschiedenis van Slowakije. De drugs ter waarde van tientallen miljoenen euro’s zaten verstopt in twee metalen vloeistoftanks.

Deal met justitie

De Nederlanders Leon V. en Frank R. werden in het najaar van 2020 in Nederland aangehouden en overgeleverd aan Slowakije. Frank R. bekende schuld en sloot een deal met justitie in Slowakije (een zogenaamde pleidooiovereenkomst) voor een lagere straf. Hij zit sinds februari 2022 zijn celstraf in Nederland uit. Hoeveel jaar hij kreeg is niet duidelijk.

Hoger beroep

Leon V. is vorige maand in Slowakije veroordeeld tot 10 jaar cel voor zijn betrokkenheid bij de methsmokkel. Hij was volgens de rechtbank de laatste schakel in de organisatie en de rechterhand van Frank R.

Leon V., die verklaart onschuldig te zijn, is vorige maand opnieuw overgeleverd aan Slowakije om zijn celstraf daar uit te zitten. Het vonnis is nog niet definitief, zowel V. als het Slowaakse OM gingen in hoger beroep.

Encrochat

De al eerder veroordeelde Frank R. onderhandelde volgens de rechtbank met Leon V. over de drugssmokkel via versleutelde Encrochat-berichten. Volgens het Openbaar Ministerie in Slowakije waren de twee mannen lid van een internationale criminele organisatie die de methamfetamine van Mexico naar Slowakije importeerde. ‘Het bewijs vormt een complete ketting’, aldus de rechter in het vonnis tegen V.