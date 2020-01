Nederlander krijgt in Bulgarije tien jaar cel in drugszaak

Connect on Linked in

Een Nederlander en een Belg zijn in Bulgarije veroordeeld tot 10 jaar cel voor het smokkelen van minstens 16 ton grondstoffen voor het maken van xtc en amfetamine. Volgens Het Laatste Nieuws zou het gaan om Robert Piseni (51) en Curt Middeldorp.

Het onderzoek startte op 10 februari 2017 na een tip een douanier uit de haven van Varna, melden Bulgaarse media. Daarop volgde een controle van een container die per schip vanuit Laos, via Vietnam, aankwam in de havenstad Varna, om van daaruit naar Nederland te varen. Volgens documenten bevatte de container 14.400 liter schoonmaakmiddelen uit China. Er bleek echter 5.000 liter grondstoffen voor synthetische drugs in te zitten. De container werd gecontroleerd doorgeleverd door de politie. Korte tijd later ontdekten de Bulgaren nog verschillende andere transporten van precursoren voor drugs.

Curt Middeldorp (56) had een bedrijf opgericht in de Bulgaarse havenstad Varna. De Nederlander Robert Piseni opereerde vanuit Spanje. Daar zouden criminelen hebben overlegd over transporten van cocaïne Colombia, via Peru naar Varna in Bulgarije, en vandaar naar de lage landen.

De naam Robert Piseni is bijna identiek aan de naam van een Nederlander die in verschillende politiedossiers voorkomt, onder meer in onderzoek naar hasjsmokkelaar Charles Zwolsman.