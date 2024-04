Nederlander krijgt in Engeland 10,5 jaar voor cocaïnesmokkel

Connect on Linked in

Een Nederlandse man heeft van de rechter in Engeland 10,5 jaar gevangenisstraf gekregen, voor de smokkel van tientallen kilo’s cocaïne. Hij werd in Harwich gepakt, met koffers met de drugs.

Beeld: de veroordeelde Rolf W. (foto NCA)

Verstopt

Rolf W. (41) had de drugs verstopt in koffers met daarop het label Dior, om het erop te laten lijken dat hij mode vervoerde in de achterbak van zijn Renault Scenic. Bij een grenscontrole tijdens de reis van Hoek van Holland naar Harwich liep hij in Engeland tegen de lamp. De douane vond 42 kilo cocaïne in de koffers.

Tokens

Op zijn mobiele telefoon vond de politie bewijs voor het gebruik van ‘tokens’, oftewel wisselmunten. Drugscriminelen gebruiken deze munten bij transacties om bijvoorbeeld de juiste ontvanger van drugs of illegaal geld op juistheid te checken. De wisselmunten hebben vaak de vorm van een serienummer van een bankbiljet en worden als ontvangstbewijs verzonden, meldt de Britse National Crime Agency in een persverklaring.

Reizen

W. bleek in het afgelopen jaar al vier reizen naar Engeland te hebben gemaakt, waarbij hij steeds een nacht in een hotel logeerde. De man gaf tegenover de Engelse rechter toe dat hij betrokken was bij de import van harddrugs. Deze week werd hij door een rechter veroordeeld tot 10,5 jaar gevangenisstraf.