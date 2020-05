‘Nederlander leidde hasjlijn in knoflooktransporten’ (VIDEO)

Connect on Linked in

In Spanje is een Nederlander van Marokkaanse afkomst aangehouden omdat hij leiding zou hebben gegeven aan een hasjlijn van Zuid-Spanje naar Nederland. De Guardia Civil heeft in Cordoba in totaal acht mensen gearresteerd die softdrugs over de weg vanuit Córdoba naar Nederland vervoerden. De drugs zaten verpakt in dozen met knoflook.

De operatie heeft in panden op twee bedrijfsterreinen geleid tot de inbeslagname van 175 kilo hasj en 61 kilo marihuana, bijna 5.000 euro cash en drie auto’s.

Het onderzoek was begonnen nadat in juni vorig jaar in Nederland 2,8 kilo hasj en 157 kilo marihuana was gepakt. Ook in twee huizen in Benalmádena zijn invallen geweest.