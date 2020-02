Nederlander met cash geld gepakt in Ierland

Connect on Linked in

In Ierland is donderdag een 43-jarige Nederlander gearresteerd in een internationaal onderzoek naar georganiseerde criminaliteit. Hij werd in Dublin aangehouden met 200.000 aan cash en is verdacht van witwassen.



Nadat de Nederlander was vastgezet deed de Garda doorzoekingen. Zo werden een aantal goudstaven en nog een onbekende hoeveelheid (vacuum verpakt) geld gevonden en in beslag genomen. De man heeft een woning in Andorra. De rechter heeft hem vrijdag in voorlopige hechtenis gezet.

In het onderzoek van de Garda gaat het om een ‘groep personen die ervan wordt verdacht betrokken te zijn in zware georganiseerde misdaad op een internationaal niveau’.