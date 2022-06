Nederlandse crimineel met drugs in auto doodgeschoten in Namibië (UPDATE)

Connect on Linked in

Een Nederlandse crimineel is maandag in Namibië doodgeschoten. Het zou gaan om de 53-jarige Roland Masolijn, zo schrijven meerdere bronnen in het land. In zijn auto vond de politie een partij cocaïne. De politie heeft al een verklaring over de schietpartij afgegeven.

door Joost van der Wegen

Hek

De schietpartij vond plaats om vier uur plaatselijke tijd, op maandag, in de Namibische kustplaats Swakopmund. De Nederlandse man vroeg zijn vrouw om voor zijn thuiskomst een poort bij zijn huurhuis te openen in de wijk Ocean View. Daarna parkeerde hij zijn auto en maakte hij aanstalten deze schoon te spuiten, door een waterslang aan te sluiten.

Levenloos

Volgens de politie in de regio Erongo hoorde zijn vriendin vanuit het huis vervolgens een vreemd geluid. Tien minuten later belde een onbekende aan, die haar meldde dat het levenloze lichaam van haar vriend buiten lag in een plas bloed. Meerdere bronnen melden dat het gaat om de 53-jarige Nederlander Roland Antonius Wilhelmus Masolijn.

De Telegraaf meldt inmiddels dat Masolijn een eerder veroordeelde crimineel is, die in 2001 in Eindhoven Michel Stuiver doodschoot en hiervoor langere tijd vastzat. Ook is hij genoemd in verband met de verdwijning van Xtc-handelaar Henk Vierwind, schrijft de website van de krant.

Geraakt

Volgens berichtgeving zou de man twee keer geraakt zijn door schoten uit een vuurwapen. De eerste raakte hem in zijn bil, en de tweede onder zijn linkeroog. De politie meldt dat de eerste kogel bleef zitten in de rechterheup van het slachtoffer, terwijl het tweede patroon zijn hoofd van achteren weer verliet.

In de auto van het slachtoffer is volgens de politie een ‘niet vastgestelde hoeveelheid cocaïne’ gevonden, ruim 2000 Namibische dollars en drie telefoons in een tas.

Op camerabeelden even verderop in de straat zou te zien zijn dat er op het tijdstip van de schoten een man door de straat sprintte, die door een klaarstaande auto werd opgepikt. Dit zou de schutter zijn geweest.

De politie in de Namibische regio Erongo geeft aan dat de familie van de man inmiddels op de hoogte is gesteld van zijn overlijden. Ze onderzoekt de zaak, onder meer via de beschikbare camerabeelden.

Een Namibische krant citeert een vriend van het slachtoffer die zegt dat het ‘100 procent om een liquidatie gaat’.