‘Nederlander met explosieven voor de rechter in Zwitserland’

In Zwitserland heeft het federaal parket een 51-jarige Nederlander voor de rechter gebracht die begin november 2021 met twee kilo explosieven is opgepakt bij de Duits-Zwitserse grensovergang Thayngen. Zwitserse media melden dat de man niet verdacht wordt terrorisme maar bezig zou zijn geweest met de voorbereiding van een plofkraak. Voor terroristische motieven zou geen bewijs zijn gevonden.

Gesloten

Begin november 2021 was er een grootschalige politieactie in Thayngen. De gehele grensovergang werd gesloten, zwaarbewapende agenten waren urenlang ter plaatse. Maandag bracht het parket naar buiten dat de reden daarvan was dat ambtenaren vier pakketten met in totaal ongeveer twee kilo explosieven in een auto in beslag hebben genomen. Daarnaast vonden de agenten een koevoet, een betonschaar, bivakmutsen, jerrycans en valse kentekenplaten. Aan het stuur van de auto zat de 51-jarige Nederlander. Hij werd aangehouden.

Explosievenwet

Het federaal parket legt de man het produceren, verbergen en creëren van explosieven en giftige gassen ten laste, en verder onder meer overtredingen van de Explosievenwet en de Wegenverkeerswet.

Volgens de aanklacht wilde de verdachte de explosieven en de andere in de auto in beslag genomen spullen overhandigen aan een onbekende persoon in Zwitserland.

De verdachte wist volgens de aanklager dat de pakketten in een tas zaten in het voertuig waarin hij reed en ook dat het explosieven waren. Er is een concreet vermoeden dat de vervoerde voorwerpen zouden worden gebruikt om een ​​geldautomaat op te blazen.

Het federaal parket wil dat de voorlopige hechtenis van de verdachte wordt verlengd.