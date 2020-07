Nederlander met xtc en crystal meth gepakt in België

Connect on Linked in

Woensdag is onder leiding van het parket in Antwerpen een inval geweest in een boerderij in Arendonk. Er is ‘een grote hoeveelheid’ xtc-pillen en crystal meth aangetroffen. Hoeveel precies wil het parket in het belang van het onderzoek niet zeggen.

De bewoner van het pand was een Nederlander. Hij is aangehouden en zal voor de onderzoeksrechter worden geleid.

De inval werd gedaan na klachten van buren. Het gaat om een perceel aan de Asselbergen. Er staat een woonhuis met erachter een grote schuur. Daarin was een laboratorium dat was ingericht voor de productie van drugs.