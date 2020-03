Nederlander moet betalen voor cocaïnesmokkel

Connect on Linked in

Een Nederlander heeft deze week in Engeland een ontnemingsboete gekregen van 217.000 pond (242.000 euro). Hij moet binnen 28 dagen betalen, anders krijgt hij nog eens twee jaar extra cel bovenop de 17 jaar die hij in 2018 al kreeg. Als hij die niet betaalt vervalt zijn schuld aan de Britse staat niet.

Marinus van G. (54) werd op 13 juli 2017 aangehouden in het oostelijk havengebied van Dover terwijl hij een aanhanger voor paarden achter zijn auto had. In een verborgen ruimte in die aanhanger vond de politie 51 blokken cocaïne, naast twee paarden.

Van G. ontkende enige wetenschap van de drugs. Hij zei de paarden naar een adres in Engeland te vervoeren naar een zakelijk contact.

In Van G. huis in Limbricht werd 270.000 euro in cas gevonden. Dat bedrag gebruikte de rechter om de ontneming te berekenen.